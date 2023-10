Kickflip Santa est un jeu à défilement latéral dans lequel vous incarnez un Père Noël en skateboard et livrez des cadeaux aux enfants tout en réalisant des tricks et des grinds ! Vous devez livrer des quantités spécifiques de cadeaux dans chaque niveau et votre score est basé à la fois sur le nombre de cadeaux livrés et sur votre score total en faisant des tours ! Pop-shuvit sur les elfes et kickflip un arbre de Noël, puis descendez la colline pour devenir le Père Noël ultime ! Découvrez tous les différents skins et skateboards pour personnaliser le Père Noël selon votre apparence ! Pouvez-vous patiner pour sauver Noël ? Accélérer - Maintenez la touche fléchée droite Sauter - Flèche vers le haut Grind - Flèche vers le bas Frein - Touche fléchée gauche Lancer un cadeau - Barre d'espace Nollie – Flèche vers le haut + D Heelflip - Flèche vers le haut + S Pop Shuvit - Flèche vers le haut + A Kickflip - Flèche vers le haut + W Sur mobile, il y a des boutons sur lesquels appuyer sauf que les astuces sont aléatoires ! Kickflip Santa a été créé par BUN GUN. Découvrez leurs autres jeux incroyables sur Poki : Hoppenhelm, Dodge Blast et Wild Bullets ! Vous pouvez jouer à Kickflip Santa gratuitement sur Poki. Kickflip Santa peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Kickflip Santa. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.