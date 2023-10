Scary Hill est un jeu de réflexion isométrique en 2D. Profitez de ce jeu addictif sur le thème d'Halloween et découvrez jusqu'où vous pouvez aller ! Sautez de cube en cube et évitez toutes sortes de pièges et d'ennemis, collectez tous les bonbons et trésors que vous trouvez sur votre chemin et essayez d'améliorer votre meilleur score. Oserez-vous rejoindre cette aventure dans Scary Hill ? Déplacer - Touches fléchées Sélectionner - Clic gauche de la souris Scary Hill a été créé par BuyHTML5. Jouez à leurs autres jeux tels que Hypersnake, 11-11 ou Tiny Fishing sur Poki !

Site Web : poki.com

