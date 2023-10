De la glace, s'il vous plaît ! est un jeu de simulation de restaurant créé par BuyHTML5. Dans ce jeu, vous êtes propriétaire d'un petit glacier. Combinez les saveurs, les garnitures, les fruits et les noix pour créer la commande parfaite pour votre client. Appuyez sur les ingrédients pour préparer le type de glace que votre client souhaite, et appuyez sur la coche verte lorsque vous avez terminé. Plus vous êtes rapide, plus vous gagnerez de points. Préparez-vous à devenir propriétaire du magasin de glaces le plus célèbre de la ville !Comment jouer :Appuyez sur les cornets, les types de glaces ou les garnitures pour les sélectionner et les utiliser.À propos du créateur :Ice Cream, Please ! est créé par BuyHTML5. Découvrez leurs autres jeux sur Poki : 11-11, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing et Winter Dodge.

Site Web : poki.com

