Jelly Bounce 3D est un jeu d'arcade dans lequel vous contrôlez un petit bloc de gelée qui saute vers le haut sur diverses plates-formes. Appuyez simplement et maintenez enfoncé votre doigt ou le bouton gauche de la souris pour contrôler les mouvements horizontaux du bloc de gelée. Continuez à sauter des plates-formes sur d'autres sans tomber. Ces plates-formes diminueront une fois sautées, alors faites attention à votre mouvement ! Collectez les étoiles et atteignez le sommet. Continuez à collecter des points pour pouvoir améliorer les skins de gelée. Cliquez ou appuyez sur un objet pour le récupérer et l'utiliser. Jelly Bounce 3D est créé par BuyHTML5. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : 11-11, 99 Balls, Dunkbrush, Ice Cream, Please !, Scary Hill, Tiny Fishing et Winter Dodge. Jelly Bounce 3D est jouable gratuitement sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile sur Poki : Jelly Bounce 3D

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Jelly Bounce 3D. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.