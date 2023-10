Subway Clash 3D est un jeu de tir multijoueur dans lequel vous devez descendre dans les métros et vous préparer à diriger votre équipe dans la bataille des égouts ! Tirez et détruisez autant de vos adversaires que possible afin de vous hisser en tête des classements. Procurez-vous plusieurs armes et améliorations de santé pour vous aider tout au long du chemin. Subway Clash 3D sur Poki fonctionne également sur le Web mobile afin que vous puissiez emporter le plaisir de tirer avec vous partout où vous allez. Freeway Interactive est connu pour la série Clash 3D et est basé en Russie. Ils ont d'autres jeux sur Poki : Farm Clash 3D, Ninja Clash Heroes, Rocket Clash 3D, Sniper Clash 3D, Winter Clash 3D et Airport Clash 3D.

Site Web : poki.com

