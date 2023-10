99 Balls est un jeu d'arcade développé par BuyHTML5. En insufflant une nouvelle vie aux jeux classiques comme Bubble Shooter et Breakout, 99 Balls pimente un peu les choses. Vous remarquerez des boules avec des chiffres dessus. Chaque chiffre correspond au nombre de fois que vous devez frapper une balle pour la détruire avant qu'elle n'atteigne le bas de votre écran. Vous pouvez collecter des cercles une fois que vous avez détruit une balle, puis dépenser ces cercles pour débloquer de nouvelles armes et maximiser le plaisir. J'ai 99 balles, mais la balle que vous aurez en jouant à ce jeu n'en est pas une. Cliquez et faites glisser votre curseur pour viser, puis relâchez pour tirer. Astuce : ne visez pas une seule balle. Utilisez plutôt le guide de tir pour élaborer une stratégie pour vos mouvements. 99 Balls est créé par BuyHTML5. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Ice Cream, Please !, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing et Winter Dodge.

Site Web : poki.com

