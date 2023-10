Space Ballz est un jeu d'adresse dans lequel votre objectif est de détruire tous les astéroïdes et divers types de corps célestes qui volent vers vous. Utilisez vos pouvoirs de déformation gravitationnelle pour contrôler la direction de vos balles et essayez de survivre dans le chaos impitoyable de l'espace. Faites attention aux chiffres affichés sur les rochers afin de savoir combien de coups les détruiront. Ramassez les cubes en rotation pour acquérir des balles supplémentaires. Nous vous garantissons que vous vous amuserez en jouant à Space Ballz ! Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et visez avec votre curseur. Relâchez pour lancer vos balles.Space Ballz est créé par Kelly Ray J. Découvrez leurs autres jeux Chicken Sword : Ninja Master et Hole N' Fun sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Space Ballz. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.