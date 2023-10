Cosmic Cannon est un jeu d'adresse créé par Nitrome. Gardez le ballon en l'air le plus longtemps possible en tirant sur d'autres ballons pour le soutenir. Chaque fois que deux balles se touchent, le nombre au milieu des balles augmente de un. Des balles avec des camées représentant les visages d'autres personnages de Nitrome peuvent apparaître, mais elles ne comptent pas dans votre score lorsqu'elles frappent d'autres balles. Alors continuez à frapper les balles normales et battez votre propre score ! Cliquez ou appuyez n'importe où sur l'écran pour tirer une balle. Augmentez votre score en frappant la même balle à plusieurs reprises. Cosmic Cannon a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Chaos des cavernes, Mutinerie, Skywire, Twin Shot, Sujet de test vert et Sujet de test bleu

Site Web : poki.com

