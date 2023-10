RoyaleBall.io est un jeu multijoueur dans lequel vous devez être le dernier ballon debout pour gagner. Vous êtes déposé sur une arène de balle géante avec des objets utilisables, des obstacles, des pièges et de nombreux concurrents qui visent à être le dernier debout. Roulez, sautez, esquivez, ramassez des objets et utilisez-les à votre avantage ou évitez simplement tout le monde. Faites tout ce qu'il faut pour gagner ! Tout est juste en amour et RoyaleBall.io.Move - WASDCamera - Touches fléchées gauche/droiteUtiliser l'élément - Touche fléchée vers le hautSauter - Barre d'espaceRoyaleBall.io est créé par Kelly Ray J. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Chicken Sword : Ninja Master, Space Ballz et Hole N'Fun.

Site Web : poki.com

