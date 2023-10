Fowlst est un jeu d'action dans lequel vous incarnez un poulet sauteur dont l'objectif est de sauver le monde en détruisant les démons. Appuyez sur les côtés gauche et droit de l'écran pour sauter respectivement vers ce côté. Esquivez les balles, écrasez les monstres, récupérez le butin, rincez et répétez ! Il y a de vastes étapes générées de manière procédurale à conquérir, d'énormes boss à vaincre et toutes sortes de gadgets et de gadgets avec lesquels interagir. Il y a des pièges comme des roues à pointes, mais aussi des choses intéressantes comme des tuyaux de tunnel qui pourraient vous aider au moment du combat. Vos ennemis perdront également de l'argent et des vies, ce qui sera utile pour améliorer vos chances de détruire le mal. Préparez-vous à picorer vos ennemis ! Déplacez-vous vers la gauche - A ou flèche gauche (appuyez vers la gauche sur mobile) Déplacez-vous vers la droite - D ou flèche droite (appuyez vers la droite sur mobile) Utilisez la puissance - W ou flèche vers le haut (faites glisser votre doigt vers le haut sur mobile) Si vous ' Si vous jouez sur un appareil mobile, appuyez sur le côté gauche de l'écran pour sauter à gauche, sur le côté droit pour sauter à droite et faites glisser votre doigt vers le haut pour utiliser l'élément que vous tenez. Fowlst est créé par Thomas K. Young, un développeur de jeux basé à New York. Zélande. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Dadish, Dadish 2, Super Fowlst et Super Fowlst 2

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fowlst. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.