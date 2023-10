Daily Dadish est un jeu de plateforme dans lequel vous êtes un papa radis chargé de retrouver vos enfants. Sautez et franchissez les obstacles pour retrouver vos enfants, quel qu'en soit le prix. Ce qui rend ce jeu si spécial, c'est le fait que vous trouverez chaque jour un niveau différent contrairement aux jeux Dadish précédents. Il y a 365 niveaux uniques fabriqués à la main et de nombreuses surprises qui vous attendent à explorer. Avec 10 personnages à débloquer et la bande originale emblématique de la série, vous ne vous ennuierez jamais en jouant à ce jeu. Êtes-vous prêt pour une aventure papa qui dure une année entière ? Bouger - WASD ou touches fléchées Sauter - Barre d'espace Daily Dadish est créé par Thomas K. Young, un développeur de jeux basé en Nouvelle-Zélande. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Dadish, Dadish 2, Dadish 3, Fowlst, Super Fowlst et Super Fowlst 2. Vous pouvez jouer à Daily Dadish gratuitement sur Poki. Daily Dadish peut être joué sur votre ordinateur, votre téléphone et vos tablettes.

Site Web : poki.com

