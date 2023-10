Vous pensez que marcher est facile ? Préparez-vous à relever un défi dans Daddy Long Legs, le jeu en ligne sur Poki ! Le but est simple : faire marcher papa (ou cheval) le plus loin possible. Gagnez des pièces et des packs pour débloquer de nouvelles tenues pour tomber avec style et grâce. Daddy Long Legs sur Poki vous divertira à coup sûr avec des visages réalistes et un gameplay hilarant. Voyez jusqu'où vous pouvez aller dans le jeu en ligne Daddy Long Legs. Contrôles : Espace - marche

Site Web : poki.com

