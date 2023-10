Tap Roller est un jeu de réflexion dans lequel vous appuyez sur l'écran pour faire tourner le labyrinthe. Continuez à tourner pour mettre toutes les balles dans le but ! Tap Roller a été créé par Kiemura. Le but est simple, faites tourner le labyrinthe pour déplacer les balles. Essayez de les mettre tous dans l'objectif de passer au niveau suivant. Mais attention, lorsque vous laissez mourir une balle en un tour, vous en aurez une de moins avec laquelle travailler au niveau suivant. Continuez à tourner, évitez les bombes et les lasers, utilisez les ressorts et voyez jusqu'où vous pouvez aller ! N'oubliez pas de débloquer de nouveaux personnages et thèmes en collectant des pièces ! Contrôles : Cliquez - Tournez le labyrinthe À propos du créateur : Tap Roller a été créé par Kiemura, basé en Finlande. Il est également le créateur de Piranh.io, Picky Package et Jump Around qui seront son prochain jeu à venir.

Site Web : poki.com

