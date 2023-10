Piranh.io est le jeu IO sous-marin ultime créé par Kiemura ! Vous incarnerez un piranha sous la mer avec une seule mission : manger et détruire tous les autres piranhas. Utilisez des boosts et des power-ups pour vaincre d'autres joueurs du monde entier et prouver qui règne réellement sur l'eau. Piranh.io propose des modes de jeu en ligne et hors ligne pour convenir à tout type de joueur. Avez-vous faim de victoire ? Contrôles: Souris - Déplacer Clic gauche de la souris - Boost Espace - Utiliser la mise sous tension À propos du créateur : Piranh.io est créé par Kiemura, basé en Finlande. Il est également le créateur de Tap Roller, Picky Package et Jump Around qui seront son prochain jeu à venir.

Site Web : poki.com

