Chair.io est un jeu io amusant dans lequel vous devez faire tomber d'autres joueurs d'une plate-forme tout en étant assis sur une chaise de bureau. C'est comme être dans les autos tamponneuses d'une fête foraine et on aimerait pouvoir le faire dans la vraie vie. Frappez les autres joueurs aussi fort que possible pour les repousser ! Le jeu contient une configuration de tournoi dans laquelle vous devez d'abord surmonter les tours de qualification avant de vous retrouver en quarts de finale. Gagnez ces quarts de finale et vous serez qualifié pour les demi-finales et peut-être même pour la grande finale ! Assurez-vous d'améliorer votre personnage avec des bonus, tels qu'une puissance de frappe accrue et plus de vitesse. Déplacement - curseur/clicChair.io est créé par Kiemura. Il s'agit d'un studio composé de deux personnes basé en Finlande. Kiemura a également créé Piranh.io

