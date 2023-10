Mope.io est un multijoueur. Jeu io où vous devez manger, évoluer et survivre. Tout comme FlyOrDie, vous survivez en mangeant de la nourriture et d'autres animaux. Plus vous mangez, plus vous évoluez. Vous pouvez passer du statut d'humble souris à celui de puissant dragon si vous ne vous faites pas manger avant !

Site Web : mope.io

