EvoWorld io (FlyOrDie io)

EvoWorld io - anciennement FlyOrDie - est un jeu de survie multijoueur dans lequel vous commencez comme une toute petite mouche avec le potentiel de grandir ! Recherchez la nourriture dont vous avez besoin pour évoluer vers un animal plus grand et plus fort. Éloignez-vous de vos ennemis naturels, car toutes les évolutions ont des prédateurs que vous devez éviter pour ne pas devenir la collation de quelqu'un. Assurez-vous de vérifier votre capacité spéciale à chaque fois que vous évoluez, ils peuvent vous aider dans des situations difficiles ! Utilisez votre souris ou les touches fléchées pour contrôler votre personnage et manger ce que vous devez manger pour grandir et évoluer vers l'espèce suivante. En haut de l'écran se trouvent des images de ce que vous pouvez manger pour évoluer. EvoWorld io - anciennement FlyOrDie a été créé par Pixel Voice.

Site Web : poki.com

