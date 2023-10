EvoWorld.io est un jeu de survie multijoueur anciennement connu sous le nom de FlyOrDie.io. Vous commencez comme une petite mouche et progressez à mesure que vous mangez plus de nourriture. Au fur et à mesure que vous évoluez, d’autres joueurs font également partie de votre alimentation. Chaque niveau comporte une nouvelle capacité spéciale et davantage de choses à manger. Le choix est simple, vous volez ou mourez !

Site Web : evoworld.io

