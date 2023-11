Vectaria.io est un jeu d'aventure de type Minecraft mais entièrement multijoueur ! Commencez votre voyage avec l'un des quatre personnages : Martha, Oliver, Mike et Rose. À partir de là, vous pouvez accéder directement au jeu et commencer à jouer ! Il existe trois modes de jeu principaux parmi lesquels choisir : une carte de survie PvP (joueur contre joueur) où vous devez garder les autres joueurs à distance et devenir plus fort, un autre mode de survie mais vous pouvez activer et désactiver le PvP, ce qui le rend un peu plus décontracté mais toujours intéressant. , et enfin un mode créatif où vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et construire tout ce que vous souhaitez ! Il y a tellement d’options parmi lesquelles choisir lorsque vous jouez à Vectaria.io, par où commencerez-vous ?

Site Web : poki.com

