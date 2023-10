Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de se promener dans la forêt en tant que cerf à dix points ou biche rapide ? Montrez vos bois dans Deer Simulator, un jeu dans lequel vous parcourez le monde en tant que cerf. Malheureusement, vous devez faire attention aux ours, aux loups et aux chasseurs, mais vous pouvez aussi trouver un partenaire, fonder une famille de faons et embellir la forêt pour votre progéniture. Renforcez-vous et votre famille en grignotant des feuilles vertes. Il existe plus de 60 espèces de cerfs dans le monde réel, et plusieurs sont représentées dans ce jeu. Relevez des défis sauvages pour gagner des pièces pour les personnalisations. Rendez votre cerf aussi joli que vous le souhaitez avec des marques uniques.

Site Web : poki.com

