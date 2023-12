Idle Zoo Safari Rescue est un jeu inactif dans lequel vous pouvez gérer votre propre zoo rempli d'animaux Safari fascinants ! Commencez avec un éléphant et débloquez une gamme variée d'animaux, notamment des perroquets, des loups, des ours et d'autres surprises incroyables des mystérieux safaris africains. Améliorez les capacités de vos animaux et gardez-les bien nourris. Plus vous investissez, plus vous gagnerez ! Vous savez quel est le meilleur ? Vous pouvez même libérer vos animaux pour obtenir plus de pouvoirs verts, vous permettant ainsi de débloquer encore plus d'améliorations ! Êtes-vous prêt à plonger dans le monde sauvage des Safaris ?

Site Web : poki.com

