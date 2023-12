Blobby Clicker est un jeu de clicker inactif dans lequel vous élevez votre propre Blobby ! Blobby peut ressembler à un personnage amical, mais cliquer sur lui le rendra lentement fou. Plus Blobby devient fou et plus vous cliquez sur lui, plus vous gagnez d'argent. Vous pouvez utiliser cet argent pour acheter des mises à niveau pour votre Blobby afin de rendre chaque clic encore plus précieux. Plus vous cliquez sur Blobby, plus vous débloquez d'objets pour lui. Vous pouvez obtenir différents types de fourrure, obtenir des chapeaux sympas et accéder à différents endroits où Blobby peut vivre. Parviendrez-vous à élever le Blobby ultime ?

Site Web : poki.com

