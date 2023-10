Kiwi Clicker est un jeu de clicker inactif dans lequel vous gérez une startup produisant des oiseaux kiwis. Faites passer votre entreprise de rien à un empire kiwi animé ! Cliquez ou appuyez simplement sur le gros kiwi sur votre écran pour ajouter un nouveau kiwi au cycle de production. Vos kiwis seront mis en sac et vendus en vrac. Utilisez le bouton d'ensachage sur la gauche pour emballer et vendre des kiwis afin de générer des « koins ». Vous pouvez dépenser des pièces pour des améliorations afin d'augmenter la vitesse et l'efficacité de votre production de kiwi. N'oubliez pas : plus vous débloquez d'améliorations, plus votre empire kiwi grandira rapidement ! Notez également qu'à chaque fois que vous montez de niveau, le roi est invoqué pour attaquer votre lieu de travail. Appuyez à plusieurs reprises sur le roi et ses serviteurs pour les vaincre et gagner des pièces bonus. Maintenant que vous connaissez les bases, lancez-vous et commencez à produire ! Combien d'argent pouvez-vous gagner avec Kiwi Clicker ? Cliquez ou appuyez simplement sur le gros kiwi sur votre écran pour ajouter un nouveau kiwi au cycle de production. Utilisez le bouton d'ensachage sur la gauche pour emballer et vendre des kiwis afin de générer des « koins ». Lorsque le roi est invoqué, cliquez à plusieurs reprises sur lui et ses serviteurs pour les vaincre. Kiwi Clicker est créé par Tobspr, une société de développement de jeux basée en Allemagne. Jouez à leur autre jeu .io légendaire sur Poki : SchoolBreak.io. Vous pouvez jouer à Kiwi Clicker gratuitement sur Poki. Kiwi Clicker n'est jouable que sur votre ordinateur pour le moment.

