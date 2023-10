Galactic Empire est un jeu de fusion incrémentielle dans lequel vous devez acquérir des vaisseaux miniers intergalactiques qui vous rapporteront de l'argent tandis que vos vaisseaux de combat éloigneront les ennemis ! Fusionnez pour protéger votre flotte pendant qu'elle exploite les astéroïdes tout en gardant un œil sur vos améliorations et vos vaisseaux pour les garder au maximum de leur puissance ! N'oubliez pas de vendre votre flotte au bout d'un moment pour gagner encore plus avec de meilleurs multiplicateurs afin de pouvoir vraiment aller vers l'infini et au-delà ! Avez-vous ce qu'il faut pour diriger la flotte ?Utilisez la souris pour cliquer sur les améliorations pour devenir plus fort !L'Empire Galactique est créé par Jeff Ramos. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki !Vous pouvez jouer à Galactic Empire gratuitement sur PokiGalactic Empire peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

