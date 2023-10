Spaceship Merge est un jeu de fusion créé par Mizadev. Commencez votre voyage de fusion avec le vaisseau Gremlin et fusionnez pour obtenir des vaisseaux plus grands et meilleurs ! Combinez deux vaisseaux spatiaux identiques pour en débloquer un nouveau. Il existe plusieurs options pour accélérer votre processus dans l'usine de mise à niveau. Vous pouvez également effectuer un travail manuel pour produire des navires plus rapidement, jeter un œil aux bonus ou ouvrir des coffres dans la boutique. Pouvez-vous compléter votre collection de vaisseaux spatiaux ? Utilisez votre souris pour cliquer et faire glisser les mêmes navires les uns sur les autres. Spaceship Merge a été créé par Leon Nuredini.

Site Web : poki.com

