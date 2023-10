Impossible 13 est un jeu de réflexion décontracté dans lequel le joueur doit combiner des cercles avec le même numéro jusqu'à atteindre le numéro 13. Fusionnez 3 cercles ou plus avec la même couleur et le même numéro pour en créer un nouveau ! Utilisez vos capacités de réflexion pour accumuler rapidement des nombres et essayez d'atteindre l'Impossible 13 ! Fusionner les cercles - Faites glisser le bouton gauche de la souris. Impossible 13 est créé par RoboWhale. Ce sont les créateurs de Bouncy Woods. Essayez-le sur Poki !

Site Web : poki.com

