Meow Merge est un jeu de fusion inactif dans lequel vous fusionnez des chats et construisez votre propre maison miaou. Vos chats restent assis et vous rapportent un revenu passif. Alors mettez cette chance à profit en créant votre propre empire félin ! Fusionnez deux de vos chats identiques pour les améliorer. Vous pouvez le faire en faisant glisser un chat et en le déposant sur l'autre. Continuez à faire cela pour maximiser le montant d’argent que vous gagnez. Débloquez de nouveaux chats, gagnez des succès, découvrez des surprises et bien plus encore. Meow Merge permet même à vos chats de gagner de l'argent lorsque vous êtes hors ligne ! N'oubliez pas de partager Meow Merge avec vos amis ! Appuyez sur le bouton d'action au bon moment pour gagner des points. Meow Merge est créé par Slab Games, un studio de développement de jeux basé en Indonésie. Jouez à leur autre jeu de puzzle addictif et mignon sur Poki : Où est mon chat ? Meow Merge est jouable gratuitement sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile sur Poki.

Site Web : poki.com

