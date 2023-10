Grow Up the Cats est un jeu de clicker inactif dans lequel vous élevez des chatons avec l'aide de votre compagnon chat robot de confiance. Vous possédez une terre fertile capable de produire des chats, et un robot peut faire le gros du travail. Appuyez pour planter, arroser et récolter un chat. Consultez le panneau inférieur où vous pouvez acheter de l'engrais pour augmenter vos revenus et améliorer votre robot-chat pour qu'il exploite automatiquement pour vous. Continuez ainsi pour débloquer de magnifiques nouvelles terres et découvrir de nouvelles races de chats à ajouter à votre collection ! Appuyez pour planter, arroser et récolter un chat. Achetez de l'engrais pour augmenter vos revenus. Améliorez votre robot chat pour qu'il puisse taper automatiquement pour vous. Grow Up the Cats est créé par Ulpo Media. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

