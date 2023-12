Dans Catpad, vous incarnez un chat ! Et en tant que chat, vous pouvez faire des trucs de chat réguliers ; vous pouvez construire une tour avec des boîtes, jouer à la mémoire et parfois même conduire une voiture à grande vitesse. Pendant que vous jouez, des boules de mise sous tension brillantes apparaîtront. Frapper suffisamment de ces balles mettra votre chat en mode fièvre ! Dans ce mode, votre chat devient un peu fou et commencera à marquer des tonnes de points. Cela peut vous aider à établir de nouveaux scores et à obtenir de nouvelles réalisations. En obtenant de bons scores, vous débloquerez de nouveaux objets pour décorer la maison de votre chat ! Il y a plus de 6 jeux à maîtriser. Pouvez-vous et votre chat former le duo parfait ?

Site Web : poki.com

