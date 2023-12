Cats Drop (anciennement appelé SSRB Ball) est un jeu de puzzle de fusion rempli de chats super mignons ! Votre mission est simple : créer le plus gros chat de tous les temps ! Ces adorables chats de différentes couleurs et tailles tomberont inopinément dans la tasse à mesurer, vous devez donc les placer soigneusement dans la bonne position. Au fur et à mesure que vous associez des chats identiques, ils fusionnent en de plus grands. Plus vous fusionnez, plus votre score augmente. Pouvez-vous attraper le plus gros chat avant que la tasse à mesurer ne soit trop pleine ?

Site Web : poki.com

