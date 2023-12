Watermelon Drop est un jeu de puzzle de fusion dans lequel vous déposez différents types de fruits et légumes dans une tasse. Lorsque deux types d'aliments identiques se heurtent, ils fusionnent et deviennent un aliment différent et plus gros ! Votre objectif est de fusionner le plus grand nombre de fruits possible, sans manquer d'espace. Lorsque votre tasse est trop pleine et qu'un morceau de fruit ou de légume tombe par-dessus le bord, c'est fini ! A la fin du jeu, votre score est noté. Avez-vous les compétences nécessaires pour obtenir un rang A ?

Site Web : poki.com

