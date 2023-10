Perfect Peel est un jeu de simulation qui vous donne la sensation satisfaisante d'éplucher des fruits et légumes sans vous salir les mains. Vous disposez d'une sélection composée de centaines de fruits, légumes et objets spéciaux que vous pouvez débloquer et éplucher. Vous gagnerez également des points que vous pourrez dépenser pour débloquer de nouveaux outils de coupe. Perfect Peel vous offrira une expérience de peeling ultime, satisfaisante et relaxante. Allez-y et épluchez tout ce que ce jeu vous lance ! Peel - (maintenez enfoncé) le bouton gauche de la souris Perfect Peel est créé par FOMO Games. Jouez gratuitement à leurs autres jeux de simulation sur Poki : Doctor Hero, Screw Factory, Cookie Master et Woodcraft.

Site Web : poki.com

