Woodcraft est un jeu de simulation dans lequel vous faites votre propre travail du bois ! Découpez le bon morceau de bois et vaporisez-le pour créer vos propres créations uniques. Vendez votre travail au plus offrant pour acheter de nouvelles meuleuses, perceuses et sprays sympas ! Maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé pour utiliser l'outil sélectionné. À propos du créateur : Woodcraft a été créé par Fomo Games. Il s'agit de leur cinquième jeu sur Poki après Doctor Hero, Screw Factory, Perfect Peel et Cookie Master.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Woodcraft. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.