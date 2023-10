Doctor Hero est un jeu de chirurgie dans lequel vous commencez en tant qu'interne en médecine dans un hôpital, puis progressez pour devenir médecin ou chirurgien. Diagnostiquez vos patients, examinez leurs membres, identifiez leurs affections et maladies, opérez-les et devenez éventuellement le chirurgien le plus titré du monde ! Êtes-vous prêt à guérir le monde, Docteur Hero ? Utilisez les outils médicaux en utilisant le bouton gauche de la souris. Faites glisser et déplacez le curseur lorsque vous y êtes invité. Utilisation - Bouton gauche de la souris Doctor Hero est créé par FOMO Games. Jouez gratuitement à leurs autres jeux de simulation sur Poki : Perfect Peel, Screw Factory, Cookie Master et Woodcraft.

Site Web : poki.com

