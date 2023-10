Hospital Stories: Doctor Rugby est un jeu de simulation amusant dans lequel vous devenez chirurgien et médecin dans cette série de mini-jeux où vous devrez faire face à des situations médicales hilarantes et absurdes d'une équipe de rugby. Réparez les plaies, retirez des objets, faites disparaître les boutons, frappez les cicatrices avec des saucisses (?) et bien plus encore. Serez-vous capable de terminer tous les niveaux ? Utilisez votre souris ou votre doigt pour interagir avec le patient ou utiliser l'un des outils médicaux. Hospital Stories : Doctor Rugby a été créé par WeDoYouPlay. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Hospital Stories : Doctor Soccer, Nonogram, Words Emoji et Sugar Eyes. Vous pouvez jouer à Hospital Stories : Doctor Rugby sur votre navigateur ou sur mobile sans rien installer ou télécharger gratuitement sur Poki.

Site Web : poki.com

