Cookie Master est un jeu de simulation dans lequel vous concevez et décorez différents types de cookies et les vendez à vos clients. Essayez de proposer des créations qui correspondent aux souhaits des clients et vous deviendrez un éminent maître des cookies en un rien de temps ! Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous aurez accès à de meilleurs outils pour personnaliser encore plus vos desserts. Mettez votre toque de chef et prenez tous vos ustensiles de cuisine, car Cookie Master est le meilleur moyen de créer les cookies de vos rêves sans gâcher les vraies cuisines. Amusez-vous et n'oubliez pas de montrer à vos amis vos superbes créations ! Utilisez le curseur de votre souris pour sélectionner, faire glisser et déplacer des objets. Cookie Master est créé par FOMO Games. Découvrez leurs autres jeux Doctor Hero, Perfect Peel et Screw Factory sur Poki !

Site Web : poki.com

