Just Married! Home Deco

Tout juste marié! Home Deco est un jeu de design/habillage dans lequel vous décorez la maison d'un couple de jeunes mariés. Utilisez différents types et couleurs de peintures murales, de meubles, d'appareils électroménagers et d'accessoires pour transformer leur endroit ennuyeux et vide en la maison de leurs rêves. Parcourez le salon, la chambre, la salle de bain, la cuisine et le bureau à domicile et démontrez vos compétences en décoration d'intérieur pour les rendre méconnaissables. Ce jeune couple voulait spécifiquement que vous soyez leur architecte d'intérieur, que vous prêtiez attention aux détails et que vous ne les laissiez pas tomber. Utilisez le curseur de votre souris pour sélectionner des vêtements et des meubles. Juste marié ! Home Deco est créé par Idea Studios. Jouez à leur autre jeu Bff-back-to-school sur Poki !

Site Web : poki.com

