Écraser! est un jeu d'arcade créé par Sakkat Studio. Démarrez votre propre usine de jus où vous devrez écraser les fruits à l'ancienne : en utilisant vos poings ! Frappez différents types de fruits et des coffres au trésor sur le tapis roulant pour gagner de l'argent. Évitez de frapper des bombes, car elles vous coûteront la vie. L'argent que vous avez gagné peut être dépensé pour de nouveaux types de fruits et même pour des accessoires sympas pour votre main. Allez-y et jouez. Vous deviendrez fou avec Crush It! Punch - Appuyez sur le bouton gauche de la souris ou sur la barre d'espace Crush It! a été créé par Sakkat Studio. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : James Gun, Ground Digger, Sweet Run et Throw It Higher !

Site Web : poki.com

