Build & Crush est un jeu dans lequel vous pouvez soit construire, soit écraser des niveaux ! Dans le mode construction, vous pouvez utiliser des blocs pour façonner vos propres niveaux uniques, que vous pouvez ensuite écraser ou télécharger pour que d'autres les écrasent. Dans le menu Crush, vous verrez des tonnes de niveaux créés par l'utilisateur que vous pouvez détruire avec une variété d'armes, de véhicules ou de catastrophes naturelles. Choisissez entre des avions, une arme nucléaire, des éclairs, un volcan et bien plus encore ! Vous pouvez soit choisir vous-même un niveau dans le menu, soit sélectionner le mode aléatoire. À côté du mode construction et écrasement, vous disposez du mode multijoueur qui propose actuellement un mode zombie. Dans ce mode, vous devez faire équipe et tuer les zombies avant qu'ils n'écrasent le bâtiment. Pouvez-vous créer des niveaux impressionnants et, plus important encore, les écraser ?Menu - PCrush - CBlocks - TabSelect Crush power / Shoot - CursorSortir de la puissance actuelle - QBuild & Crush a été créé par Ctrl4ltDel. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

