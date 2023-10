Tribals.io est un jeu de survie multijoueur dans lequel vous fabriquez, exploitez, construisez et explorez une île en essayant de survivre. Tribals combine des mécanismes familiers de jeux comme Minecraft, Rust et ARK Survival dans ce jeu de survie gratuit et facile à jouer ! Choisissez de construire votre propre base et partez sur l'île seul ou avec vos amis ! Il y a tellement de choses à faire, de chasser des poulets et d'être poursuivi par des ours, à construire d'immenses bases et à fabriquer toutes sortes d'outils et d'armes. Créez votre propre personnage et sautez dans la nature pour voir combien de temps vous pourrez survivre. Explorez l’île mais faites attention à vos niveaux de faim et de soif, descendez trop bas et… eh bien, vous ne voulez pas le découvrir ! Avec de nombreux objets différents à rassembler et encore plus à fabriquer, vous ne serez jamais à court de choses à faire ! Voyez combien de temps vous et vos amis pouvez survivre ensemble ou les uns contre les autres. Les Tribals peuvent être joués en solo ou à plusieurs, alors lancez-vous et découvrez comment vous voulez jouer ! Pouvez-vous conquérir l'île et devenir la meilleure tribu ?Mouvement : WASDSauter : barre d'espaceAction principale : bouton gauche de la sourisUtiliser le microphone : appuyer sur TOuvrir l'inventaire : ongletUtiliser le chat textuel : EntréeMenu de construction : clic droitTribals.io est créé par ONRUSH Studio. Découvrez leur autre jeu sur Poki : Venge.io ! Vous pouvez jouer à Tribals.io gratuitement sur Poki. Vous pouvez acquérir de l'expérience en fabriquant des objets. Accédez au menu Artisanat en appuyant sur Tab. Oui, vous pouvez ! Vous pouvez choisir entre de nombreux styles de cheveux et de barbe. Vous pouvez également modifier la taille de chaque partie du corps, changer la couleur des cheveux, de la barbe et de la peau, ainsi qu'ajouter des tatouages ​​! Il existe deux types d'objets disséminés sur l'île que vous pouvez récupérer. Il peut s'agir soit du contenu du sac d'un joueur tombé au combat, rempli d'objets aléatoires, soit de choses qui poussent de manière organique sur l'île. Parcourez la carte pour trouver des feuilles comestibles, du maïs, des noix de coco, des bananes, des baies et bien plus encore ! Vous pouvez également chasser et écorcher n'importe quel animal que vous rencontrez. Il existe une sélection d'armes de mêlée telles qu'une hachette, une pioche, une torche, etc. De plus, vous pouvez fabriquer des armes à distance telles qu'un arc ou un pistolet. Ou vous pouvez simplement utiliser vos poings si vous vous sentez démodé.

