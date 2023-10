Survivez au froid et à la faim en fabriquant des objets ! Collectez le plus de ressources possible afin de résister au froid de la nuit en allumant un feu de camp, nourrissez-vous et créez votre jardin en plantant des graines. Fabriquez une épée, attaquez d'autres joueurs ou choisissez de vivre ensemble !

Site Web : starve.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Starve.io. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.