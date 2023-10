Little Alchemy, le jeu d'artisanat apprécié par des millions de joueurs à travers le monde, est de retour avec plus d'objets, un nouveau style artistique sympa et une belle musique ! Mélangez des objets et créez le monde à partir de zéro ! Découvrez des objets passionnants accompagnés de descriptions amusantes et perdez-vous en explorant l'immense et nouvelle bibliothèque !

Site Web : littlealchemy2.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Little Alchemy 2. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.