Viking Village est un jeu de stratégie dans lequel vous êtes chargé de construire et de défendre vos villages contre les invasions nocturnes. Collectez des ressources, construisez des armées, des tours d'archers à des positions stratégiques et contrôlez directement les guerriers vikings de mêlée pour survivre. Vous devez demander à vos unités d'attaquer les villages ennemis et de détruire les tirs de leur village pour gagner. Vous pouvez capturer de puissants barbares et dragons pour renforcer votre défense. Il existe de nombreux héros et animaux de compagnie dotés de capacités uniques parmi lesquels choisir. Vous pouvez même contrôler directement les cerfs si vous avez besoin d'une puissance d'attaque supplémentaire ! Combien de jours pouvez-vous survivre dans Viking Village ? Viking Village est créé par Limitless LLC, un studio de développement de jeux basé aux États-Unis. Ils ont un autre jeu sur Poki : Apple Knight ! Vous pouvez trouver les deux jeux sur l’App Store et le Play Store !

Site Web : poki.com

