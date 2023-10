Apple Knight: Mini Dungeons est un jeu de rôle et de plateforme d'action dans lequel vous êtes un héros courageux qui possède une fidèle épée et tout un tas de pommes. Explorez un royaume dans un pays lointain et fantastique où vous pourrez vous lancer dans des aventures héroïques. Découvrez des forêts magiques et combattez leurs ennemis effrayants, collectez de l'or et des pierres précieuses dans des donjons cachés, débloquez de nouvelles tenues passionnantes et battez tous les boss coriaces auxquels le jeu vous fait affronter. Sautez, foncez, balancez-vous, lancez des pommes, faites tout ce qu'il faut pour terminer Apple Knight : Mini Dungeons et débloquez tous les secrets du jeu. Déplacez-vous - WASD ou touches fléchées Sautez - Z ou J ou SpaceAttack - X ou K ou ControlDash - V ou ; ou Pommes AltThrow - C ou L ou ShiftApple Knight : Mini Dungeons est créé par Limitless LLC. Ils ont un autre jeu sur Poki : Apple Knight, Apple Knight : Fight et Viking Village ! Vous pouvez jouer à Apple Knight : Mini Dungeons gratuitement sur Poki. Apple Knight : Mini Dungeons peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes. .

