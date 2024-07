Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Apple Knight : Farmers Market est un jeu inactif dans lequel vous devez gérer votre propre marché dans un charmant monde de blocs ! Commencez par cueillir des pommes dans les arbres, les exposer et les vendre à vos clients. Utilisez l'argent que vous gagnez pour élargir votre marché et ajouter davantage d'articles comme du maïs ou des œufs. Montez à cheval pour accélérer vos tâches et booster votre efficacité ! Embauchez des aides pour vous aider dans diverses tâches. Êtes-vous prêt à développer votre marché et à devenir le maître ultime du marché ?

Site Web : poki.com

