Spooky Squashers est un jeu de sport dans lequel vous incarnez un squash jouant au squash et vous devez échapper au château effrayant rempli de fantômes. Balancez votre raquette pour lancer une balle vers vos ennemis. Vous vaincrez un serviteur une fois que votre balle le touchera suffisamment de fois pour le mettre KO. Mais si votre balle rebondit sur un mur trois fois de suite sans toucher un ennemi, vous perdrez cette balle. Alors faites attention à votre objectif, ou si vous n'y parvenez pas, essayez d'attraper vos balles et de les frapper à nouveau avant qu'elles ne disparaissent. Enrichissez votre jeu avec des bonus comme la boule de bowling et le missile, débloquez des équipements sympas comme la pelle ou la poêle à frire et terminez le jeu dans tous les niveaux de difficulté qu'il propose. Une fois que vous êtes un maître du squash, vous pouvez vaincre le Evil Chef Ghost ou figurer dans le top dix des classements ! Spooky Squashers est créé par Raviv Elon. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer gratuitement à Spooky Squashers sur Poki. Spooky Squashers n'est jouable que sur votre ordinateur pour le moment.

Site Web : poki.com

