Blumgi Castle est un jeu d'adresse dans lequel vous équipez divers explosifs et armes spéciales afin de couler vos ennemis dans l'eau. Faites exploser vos ennemis ou démolissez le sol sur lequel ils se trouvent ! Utilisez l'indicateur autour de votre personnage pour viser, maintenez le bouton d'action enfoncé pour régler l'intensité et relâchez pour faire pleuvoir des bombes sur les monstres. Vous terminerez un niveau avec succès si toutes les créatures du niveau sont vaincues. Vous débloquerez un tout nouveau personnage sympa tous les quelques niveaux, alors assurez-vous de jouer avec chacun d'entre eux ! Assurez-vous de vérifier les armes spéciales en haut - car il y en a des très divertissantes comme des explosions plus grosses, une scie circulaire, des dynamites, des faisceaux laser et même le célèbre ballon de basket-ball téléportant de son jeu frère Blumgi Ball ! Il n'existe pas une seule bonne façon de terminer un niveau, alors n'hésitez pas à créer des destructions et à profiter pleinement de ce jeu d'adresse addictif ! Blumgi Castle a été créé par Blumgi, un studio de développement de jeux basé en France. Jouez à leurs jeux d'adresse légendaires sur Poki : Blumgi Ball, Blumgi Rocket. Blumgi Castle est gratuit sur Poki. Blumgi Castle est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

