Robot Awake est un jeu de réflexion dans lequel vous manipulez la direction des faisceaux laser afin de réveiller les robots de leur sommeil. Il y a plusieurs robots à chaque niveau, et c'est à vous de trouver des moyens de les alimenter avec un minimum de travail. Commencez par alimenter l’un des lasers. Appuyez sur les récepteurs pour les retourner afin qu'ils réfractent le laser vers le point suivant. Continuez à faire tourner les récepteurs jusqu'à ce que vous ayez démarré tous les robots sur votre écran. Il y a une centaine de niveaux difficiles à surmonter. Pouvez-vous terminer tous les niveaux de Robot Awake ? Partagez ce jeu avec vos amis et comparez vos meilleurs scores ! Appuyez sur la source d'alimentation ou sur un récepteur pour interagir avec lui. Appuyez sur les tuiles pour les faire pivoter. Robot Awake a été créé par Salt Pastel Studio. Jouez à leur autre jeu de réflexion sur Poki : Yarn Untangle. Vous pouvez jouer à Robot Awake gratuitement sur Poki. Robot Awake peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

