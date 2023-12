Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Dans Craftomation 2, vous prenez le contrôle d'une légion de petits robots ! Ces robots ont atterri sur une planète de glace isolée et devront réparer leur vaisseau spatial pour rentrer chez eux. Malheureusement, les robots ne sont pas très intelligents, vous devrez donc les programmer et leur dire quoi faire. Le langage de programmation des robots est simple, vous disposez d’un ensemble d’instructions simples que vous pouvez relier entre elles. Si un robot a terminé une tâche, il passera à la tâche qui y est connectée. Ils peuvent rassembler des objets, les combiner, les fabriquer et les lâcher. Assurez-vous cependant de configurer le code correctement ! Si votre robot ne sait pas quoi faire, il va planter. Pouvez-vous devenir le programmeur ultime et aider vos robots à rentrer chez eux ?

Site Web : poki.com

