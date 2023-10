Gift Wrapped est un jeu flash dans lequel vous devez trouver un objet parmi un groupe de cadeaux dans un délai imparti. Le jeu commence avec une limite de temps de 20 secondes et augmente d'environ cinq secondes à chaque fois qu'un cadeau est trouvé. Il existe de nombreux classiques de Noël et des fêtes tels que des violons, des bouteilles de vin, des patins à glace, des chaussettes, des robots jouets, des ours en peluche, des trains jouets, des voitures miniatures, des cannes de bonbon et même une bague brillante ! Avez-vous ce qu'il faut pour gérer chaque cadeau dans Gift Wrapped ? Cliquez ou appuyez sur le cadeau qui, selon vous, correspond à l'image affichée. Gift Wrapped a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green et Test Subject BlueVous pouvez jouer à Gift Wrapped gratuitement sur Poki.Gift Wrapped peut être joué sur votre ordinateur.

Site Web : poki.com

